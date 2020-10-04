Раскрыт способ идеальной варки яиц

Китайское издание Sohu написало о том, как правильно варить яйца, чтобы их можно было легко очистить.

Издание отмечает, что многие кладут яйца в кипящую воду, но из-за этого их вкус портится, а также скорлупу будет сложнее очистить. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется поместить яйца в тару с холодной водой и оставить на 10 минут. После того как яйца сварились, следует вновь их опустить в холодную воду. Это позволит легко их очистить, а вкус будет нежнее.

Кроме того, при покупке яиц лучше их встряхнуть. Обычно несвежие яйца издают звук, когда они трясутся. Такие яйца не будут вкусными, независимо от того, как их сготовить.

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