В России впервые с июля за неделю от коронавируса умерли больше тысячи человек

В России впервые с июля число зафиксированных за неделю смертей из-за коронавируса превысило тысячу, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Так, с 28 по 4 октября стало известно о 1 034 летальных исходах. Ранее больше тысячи смертей в стране было зафиксировано в середине июля.

По последним данным, в России выявили 1 215 001 случай коронавируса. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 979 143 человека, умерли 21 358.

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