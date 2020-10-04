СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обысков у Славиной
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить обоснованность обысков у нижегородской журналистки Ирины Славиной накануне ее самоубийства.
Соответствующее заявление составлено комиссией по свободе информации и правам журналистов, а также постоянной комиссией по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ. Оно опубликовано на сайте СПЧ.
В тексте документа подчеркивается важность того, что федеральный СК должен провести расследование. Особое внимание просят уделить проверке обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели.
«В том числе по наличию в действиях силовиков составов по статьям 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», — говорится в заявлении.
В заключение авторы просят Генпрокурора РФ Игоря Краснова взять ход расследования на личный контроль.
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