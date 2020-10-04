СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обысков у Славиной

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить обоснованность обысков у нижегородской журналистки Ирины Славиной накануне ее самоубийства.

Соответствующее заявление составлено комиссией по свободе информации и правам журналистов, а также постоянной комиссией по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ. Оно опубликовано на сайте СПЧ.

В тексте документа подчеркивается важность того, что федеральный СК должен провести расследование. Особое внимание просят уделить проверке обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели.

«В том числе по наличию в действиях силовиков составов по статьям 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», — говорится в заявлении.

В заключение авторы просят Генпрокурора РФ Игоря Краснова взять ход расследования на личный контроль.

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