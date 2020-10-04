В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли три человека

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В Подмосковье в городе Ногинск, на улице Кутузова, в результате пожара в частном доме погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Погибло три человека, один из них ребенок», — сообщили агентству в экстренных службах.

Отмечается, что площадь пожара составила 64 кв. м.

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