В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли три человека
Максимс Краюшкинс
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В Подмосковье в городе Ногинск, на улице Кутузова, в результате пожара в частном доме погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Погибло три человека, один из них ребенок», — сообщили агентству в экстренных службах.
Отмечается, что площадь пожара составила 64 кв. м.
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