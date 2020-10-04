После визита Макрона сотрудники офиса президента Литвы ушли на изоляцию

Пять сотрудников офиса президента Литвы ушли на изоляцию после визита президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом говорится в сообщении на сайте литовского президента.

«Лиц, у которых был опасный контакт с этими членами французской делегации, попросили уйти на самоизоляцию, им будет сделан тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее французские чиновники, побывавшие в Литве, сдали положительные тесты на коронавирус.

Президент Литвы Гитанасу Науседе с женой Дианой Науседене пока не будут изолироваться.

Ранее Макрон прибыл с официальным визитом в Литву, где 29 сентября встретился с экс-кандидатом на пост белорусского президента Светланой Тихановской.

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