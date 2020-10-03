Специалист рассказала, чем полезно пальмовое масло

Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что у пальмового масла нашли полезные свойства, хотя раньше продукт считался вредным. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

«От пальмового масла еще никто не умер, никто не заболел. Все, что растительное, лучше усваивается организмом, и оно нигде не откладывается. Пальмовое масло лучше усваивается, оно быстрее даст энергию, оно не забивает холестерином сосуды», — сказала Тихонова.

Она также добавила, что этот продукт устраняет недостаток жира в организме.

Ранее специалисты считали, что пальмовое масло только вредит человеку, потому что содержит канцерогены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Молоко, конфеты и мясо: что подорожает в 2020 году

— С учетом коронавируса: Совфед пересмотрит контрсанкции

— «Хуже сахара»: как трансжиры губят россиян