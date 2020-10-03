Сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявлено обвинение
Сбежавшим из колонии в Дагестане шести заключенным, которые были задержаны в Калмыкии, предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
В настоящее время продолжается расследование возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).
Ранее осужденным было предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления.
По данным следствия, 22 сентября текущего года шесть заключенных исправительной колонии в Махачкале на территории производственного цеха сделали подкоп, через который и сбежали. Четверо из них были осуждены на длительные сроки за сбыт и хранение наркотиков, двое — за убийства.
В дальнейшем сотрудникам МВД и УФСИН по Дагестану удалось установить местонахождение сбежавших, они были задержаны на территории Республики Калмыкия.
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