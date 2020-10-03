Останки более 150 участвовавших в Крымской войне французских солдат захоронили в Крыму

Останки более чем 150 французских солдат, погибших в период Крымской войны (1853-1856 годов), захоронили в Севастополе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что останки солдат были обнаружены в 2013 году в ходе строительства одного из домов в крымской столице. С тех пор они хранились на одном из местных кладбищ.

Торжественное захоронение останков более 150 солдат состоялось 3 октября на мемориальном французском кладбище в Севастополе. Гробы накрыли флагами Франции.

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