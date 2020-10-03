Число новых случаев заражения COVID-19 в США за сутки выросло почти на 55 тысяч

Число зафиксированных случаев COVID-19 в США за сутки увеличилось на 54 441, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 7,3 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по информации специалистов, с начала пандемии в США инфекцией заразились 7 333 426 человек. Жертвами вируса стали 208 723 пациента, в том числе 906 за последние сутки.

Днем ранее в Америке было зафиксировано 43 752 случая COVID-19 и 857 смертей соответственно.

Успешно справились с заболеванием более 2,8 млн американцев.

США до сих пор остаются лидером по числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия с 6 473 544 случаями заражения.

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