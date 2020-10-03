Под Ставрополем задержали полицейского, который застрелил водителя на дороге

Следствие в Ставропольском крае задержало сотрудника полиции, который застрелил водителя проезжающей машины за то, что тот проигнорировал требование об остановке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

Инцидент произошел в городе Лермонтов. Ночью 1 октября инспектор дорожно-патрульной службы выстрелил из табельного пистолета по водителю, который проигнорировал требование остановиться. 30-летний мужчина скончался на месте.

Инспектору вменяют превышение должностных полномочий. В ГУ МВД начали внутреннюю проверку.

«Следователь СКР задержал полицейского, стрелявшего в гражданина. По результатам проведения с его участием следственных действий будет решен вопрос о переквалификации инкриминируемых ему деяний», — заявили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об аресте инспектора.

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