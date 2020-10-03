Мужчина в образе Халка разбил звезду Трампа на «Аллее славы» в Голливуде

Неизвестный мужчина в образе героя комиксов Marvel Халка разбил звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 2 октября. Мужчина при разрушении памятника использовал кирку.

По данным портала, стоимость ущерба оценивается в $5 тыс. Подозреваемый пока не задержан, полиция ведет его поиски.

Известно также, что рабочие уже приступили к восстановлению поврежденной звезды.

Звезду на «Аллее славы» в Голливуде Трамп получил в 2007 году за участие в шоу «Ученик». Его монумент неоднократно подвергался нападению вандалов.

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