Мужчина в образе Халка разбил звезду Трампа на «Аллее славы» в Голливуде
Неизвестный мужчина в образе героя комиксов Marvel Халка разбил звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 2 октября. Мужчина при разрушении памятника использовал кирку.
По данным портала, стоимость ущерба оценивается в $5 тыс. Подозреваемый пока не задержан, полиция ведет его поиски.
Известно также, что рабочие уже приступили к восстановлению поврежденной звезды.
Звезду на «Аллее славы» в Голливуде Трамп получил в 2007 году за участие в шоу «Ученик». Его монумент неоднократно подвергался нападению вандалов.
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