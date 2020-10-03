Заразившиеся коронавирусом москвичи бесплатно получат новые препараты

Начиная с октября заразившиеся коронавирусом жители Москвы бесплатно получат новые препараты. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в соответствии с рекомендациями Минздрава лечащиеся на дому пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».

Пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписывать антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан).

Амбулаторные пациенты с пневмонией будут получать пульсоксиметры.

Пациентам, проходящим диагностику на COVID-19, и пациентам из групп риска проведут экспресс-тестирование на грипп.

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