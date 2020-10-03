В Хакасии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,0 произошло на территории Хакасии в 4.39 по мск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единой геофизической службы РАН.

По информации сейсмологов, эпицентр толчков располагался в 148 км к северо-западу от Абакана. Интенсивность землетрясения по шкале MSK-64 в сообщении не указана.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Королевства Тонга

— Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Туве

— Рядом с российской научной станцией произошло землетрясение