В Москве в субботу ожидается до +19°С
Антон Демидов
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В Москве в субботу, 3 октября, ожидается до +19°С, переменная облачность, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +17...+19°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.
Вечером столбики термометров опустятся до +5...+7°С. Ветер подует юго-восточный, 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 758 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.