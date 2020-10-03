В Москве в субботу ожидается до +19°С

В Москве в субботу, 3 октября, ожидается до +19°С, переменная облачность, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +17...+19°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +5...+7°С. Ветер подует юго-восточный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 758 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.