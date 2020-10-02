Эксперт не исключил влияние секты на суицид Славиной

Самоубийство нижегородской активистки, главного редактора издания KozaPress Ирины Славиной около здания регионального управления МВД могло быть связано с ее участием в секте, рассказал «Газете.Ru» президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров.

Вскоре в рамках расследования дела о секте в городе прошел ряд обысков, в том числе в квартире Славиной. На следующий день женщина подожгла себя около здания МВД на лавке, причем – отгоняя пытавшегося её потушить прохожего. У погибшей остались муж и дочь.

«Она совершила чрезмерное действие по недостаточному поводу. Конечно, обыск – крайне неприятная вещь, особенно, когда в твой дом приходят крайне недоброжелательные люди, как в ее случае. Но ответ ее был чрезмерен», — пояснил эксперт.

По его словам, женщина тщательно готовилась именно к такому виду суицида.

«Самосожжение обычно практикуют самоубийцы именно по религиозным мотивам или члены сект. Например, староверы раньше запирались в храме с детьми и уходили из жизни. Буддийские монахи также часто завершают свою жизнь таким путем», — напомнил специалист

Он резюмировал, что «весьма и весьма возможно», что самосожжение Славиной объясняется ее принадлежностью к секте.