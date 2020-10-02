ВОЗ назвала среднее число заражений коронавирусом за неделю

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что каждую неделю в мире регистрируется примерно 2 млн новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Еженедельно добавляется примерно два миллиона случаев. Как вы знаете, на этой неделе мир превзошел трагическую веху в один миллион умерших», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что российским властям стоит воздержаться от введения жестких ограничительных мер из-за коронавируса.

В России, по последним данным, зарегистрировано 1,1 млн случаев COVID-19, 970 тыс. человек выздоровели, 21 тыс. умерли.

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