Составлен рейтинг стран для благополучной жизни на пенсии
Один из крупнейших банков Natixis Франции обнародовал результаты исследования, которое выявило лучшие страны мира для жизни пенсионеров. Об этом сообщает Bloomberg.
Так, первое место заняла Исландия. В тройку лидеров вошли Швейцария и Норвегия. США оказались на 18 месте.
Наиболее низкие позиции получили Литва, Латвия и Греция — они заняли 35, 36 и 41 места списка соответственно. Замкнула рейтинг оказавшаяся на 44 месте Россия.
Отмечается, что места распределялись аналитиками исходя из уровня финансовой безопасности и благополучия граждан. Так, они рассматривали глобальный индекс пенсии, который вычислялся в зависимости от уровня процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, а также от размера государственного долга и изменений климата.
Специалисты заключили, что 2020 год значительно понизил шансы пенсионеров на финансовую стабильность во всем мире. Это связано с пандемией COVID-19, которая спровоцировала экономический кризис.
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