Армению и Азербайджан призвали обеспечить безопасность журналистов в Карабахе

Международная федерация журналистов призвала Армению и Азербайджан обеспечить безопасность сотрудников СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Журналисты должны иметь возможность делать свою работу без страха. Мы призываем власти Азербайджана и Армении обеспечить безопасность и независимость журналистов, работающих на местах», - сообщил собеседник агентства, передав слова главы федерации Энтони Белланджера», — говорится в сообщении, цитирующее слова главы федерации Энтони Белланджера.

Ранее сообщалось, что двое журналистов французского газеты Le Monde попали под обстрел с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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