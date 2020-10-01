Синоптик рассказал, когда стоит переходить на зимнюю резину

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал автомобилистам, проживающим в европейской части России, менять резину на зимнюю в последние семь дней октября.

По прогнозам метеоролога, именно в этот период страну настигнут смешанные осадки.

«В последнюю семидневку октября температура вернется к климатической норме, опустившись ниже +5-6°C — благоприятная температура для перехода осадков в смежную фазу. Это не говорит о том, что лягут сугробы, но это будет первый неустойчивый снег. В такую семидневку автомобилистам и надо менять резину. Смешанные осадки и такая температура означают, что необходимо уже потихонечку переобуваться», — сообщил синоптик «Газете.Ru».

При этом он отметил, что, как правило, период замены шин начинается в середине октября. Но в нынешнем году этому помешает антициклон, который принесет солнечную сухую погоду с температурой на пять-семь градусов выше климатической нормы.

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