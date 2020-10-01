Минобрнауки не будет переводить вузы на «удаленку» из-за ухода школ на каникулы

Министерство науки и высшего образования России не планирует переводить вузы на онлайн-обучение из-за двухнедельных осенних каникул в московских школах для профилактики распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в школах, с 5 по 18 октября включительно. Посещение на этот период государственных детских досуговых организаций также приостановлено.

«В Минобрнауки в настоящий момент не рассматривается вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения. Российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме», — уточнили в Минобрнауке.

В ведомстве также отметили, что решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в России в целом.

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