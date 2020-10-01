В МЧС предложили закрывать ТЦ и больницы за повторные нарушения пожарной безопасности

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что ведомство выступает за приостановку работы торговых центров, больниц, школ и детских садов за повторные нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем обеспечить право инспектора и суда, районного суда, не мировых судей, а районного суда. По представлению инспектора районный суд должен иметь право назначить приостановление деятельности объекта, только который относится к категории чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска», — рассказал он.

Еникеев уточнил, что речь идет о детских садах, школах, больницах и торговых центров вместимостью 1,5 тыс. и выше человек, где повторно нарушают требования пожарной безопасности.

По его словам, на данный момент есть право приостанавливать деятельность объекта за повторное неисполнение предписания только на третий раз.

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