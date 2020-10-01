Средняя температура октября в России будет выше климатической нормы

Средняя температура воздуха в октябре будет выше климатической нормы на 1-2°С практически на всей территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества», — сообщили метеорологи.

Отмечается, что обильные осадки в октябре ожидаются на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края. Напротив, меньшее количество дождей пройдет на юге Урала, в Сибири и нескольких регионах Дальнего Востока.

Температура воздуха в пределах нормы, в свою очередь, сохранится лишь на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Красноярском крае, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае.

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