Спасские ворота Московского Кремля будут закрыты до конца года
Михаил Кириллов
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Выход через Спасские ворота в столичном Кремле будет закрыт для посетителей из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.
«В связи с проведением ремонтных работ с 1 октября 2020 года выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт», — сообщили представители службы.
Отмечается, что ремонт продлится до конца текущего года.
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