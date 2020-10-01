Спасские ворота Московского Кремля будут закрыты до конца года

Выход через Спасские ворота в столичном Кремле будет закрыт для посетителей из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

«В связи с проведением ремонтных работ с 1 октября 2020 года выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт», — сообщили представители службы.

Отмечается, что ремонт продлится до конца текущего года.

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