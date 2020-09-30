Посольство США в Киеве подтвердило смерть своей сотрудницы
Посольство США в Киеве подтвердило смерть своей сотрудницы и отметило, что сотрудничает с властями, чтобы выяснить все обстоятельства, пишет РИА «Новости».
«Мы с разбитым сердцем сообщаем о смерти американского члена общины посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти», — сообщило посольство.
Ранее сообщалось, что сотрудницу американского посольства в Киеве Санвер Никаэло с травмой головы и в бессознательном состоянии нашли около железной дороги в украинской столице. После этого ее госпитализировали, но врачи спасти женщину не сумели. По данным украинской полиции, в нападении на сотрудницу американского дипредставительства подозревается высокий темноволосый мужчина 30-40 лет. В данный момент ведется его розыск.
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