Погибшая сотрудница американского посольства в Киеве была гражданкой США

Сотрудница посольства США в Киеве, которую скончалась после того, как ее нашли в украинской столице у железной дороги с травмой головы, была гражданкой США, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

«Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы американского посольства — гражданки США», — так Шевченко подписал фотографии с железнодорожным путей.

Ранее сообщалось, что сотрудницу американского посольства в Киеве Санвер Никаэло с травмой головы и в бессознательном состоянии нашли около железной дороги в украинской столице. После этого ее госпитализировали, но врачи спасти женщину не сумели. По данным украинской полиции, в нападении на сотрудницу американского дипредставительства подозревается высокий темноволосый мужчина 30-40 лет. В данный момент ведется его розыск.

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