Счетная палата проведет курсы русского языка для своих сотрудников

Счетная палата планирует провести курсы русского языка, чтобы научить сотрудников избегать формализма и канцелярита при подготовке документов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Речь идет о современном формате написания сложных официальных документов. Классическая ошибка госслужащих — злоупотребление формальным языком и канцеляризмами. Это разрушает доверие граждан, которые через все эти сложные формулировки пытаются докопаться до сути, читая наши отчеты. Именно отсюда и возникла потребность в курсах. Нам нужно сохранить юридическую часть — в этом смысл нашей работы и аудита, но надо все-таки излагать ее более понятным языком», — пояснили в СП.

Там добавили, что подобные курсы проводились и в минувшем году. Тогда обучение прошли более 100 сотрудников.

«Обучение собираемся проводить уже во второй раз. Мы видим результаты – сократилось количество страниц в отчетах. Отчеты проверяем через программу читабельности и видим, что они становятся понятнее. Результаты еще не до конца нас удовлетворяют, есть к чему стремиться», — заключили в пресс-службе.

Заказ на разработку видеоуроков и проведение вебинаров «Понятный язык» СП разместила на сайте госзакупок. За курсы русского языка ведомство заплатит почти 4 млн рублей.

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