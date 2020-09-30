Житель Урала получил 3,5 года тюрьмы за убийство двух котов

Тугулымский районный суд Свердловской области присудил местному жителю 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство двух котов, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следователей, Алексей Кромзин 16 января 2020 года, будучи в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений избил металлической кочергой двух котов по кличке Яша и Мармыш. Это произошло в присутствии его престарелой матери. Животные принадлежали ей. В результате произошедшего питомцы умерли. В суде мужчина сказал, что убил котов из-за того, что они мешали ему. Его признали виновным по статье УК России «Жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель».

«Тугулымский районный суд Свердловской области, учитывая рецидив в его действиях, за совершение данного преступления назначил Алексею Кромзину наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Как уточняется, приговор еще не вступил в законную силу.