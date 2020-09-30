В Калининграде лжеполицейский похитил подростка, чтобы получить выкуп
В Калининграде лжеполицейский похитил подростка, чтобы потребовать выкуп с его родителей, пишет ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК.
Отмечается, что ранее судимый 24-летний мужчина представился 17-летнему подростку полицейским и показал поддельное служебное удостоверение. Задержанный заявил подростку, что тот подозревается в незаконном обороте наркотиков. Мужчина надел на потерпевшего наручники и насильно усадил его в машину.
После этого подозреваемый связался с родителями несовершеннолетнего и потребовал 100 тысяч рублей за непривлечение сына к уголовной ответственности. Оперативники задержали обвиняемого, когда отец передавал ему деньги.
«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека), и подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)», — сообщили следователи.
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