Во всей России завоют сирены 2 октября

Во всех регионах России 2 октября пройдет проверка готовности системы оповещения населения в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«На 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено главами регионов», — рассказали в спасательном ведомстве.

Там призвали граждан сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов является плановой.