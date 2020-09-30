Во Владивостоке будет создан архитектурный совет

Во Владивостоке будет создан совет по благоустройству и озеленению города. Соответствующее поручение на совещании с сотрудниками городской мэрии дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, передает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщается, поводом для встречи главы Приморья с чиновниками стала установка гранитных скамеек, вазонов и урн, которые вызвали критику жителей Владивостока. В ходе совещания Кожемяко рекомендовал руководству администрации Владивостока наказать вплоть до увольнения всех, кто участвовал в разработке и согласовании документов по закупке и установке гранитных архитектурных форм в центре краевой столицы.

«Последнее ваше «творчество» – скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком», — заявил на встрече с чиновниками Кожемяко.

Он отметил, что систему благоустройства города необходимо переформатировать. По словам губернатора, в этой сфере должны начать работать профессиональные архитекторы, дизайнеры и озеленители. Кроме того, Кожемяко указал, что все проекты должны в обязательном порядке согласовываться с жителями Владивостока.