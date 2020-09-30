В Татарстане троих подростков подозревают в убийстве

Трое подростков задержаны в Татарстане по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ по региону.

«Вечером 28 сентября в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей города Зеленодольска в багажнике автомобиля марки Vortex Tingo было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ссадин и гематом на голове», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в совершении убийства были задержаны трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Они признали вину частично.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу. Назначен ряд экспертиз, устанавливается роль каждого участника в совершении преступления и обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Табуреткой по голове: за что подросток зарезал двух мужчин

— Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

— Под Пермью подросток убил 10-летнюю девочку