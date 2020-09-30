В Подмосковье включили отопление в 75% многоквартирных домов

В Подмосковье подключили порядка 75% многоквартирных домов и около 99% объектов социальной инфраструктуры к отоплению . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Подмосковья.

«В настоящее время тепло появилось на 6 655 социальных объектах и в 34 161 жилом доме. Тепло дали в 99% объектов социальной сферы и 75% многоквартирных домов Подмосковья с численностью населения около 5,7 млн человек», — рассказали в Минэнерго.

Отопление полностью запущено в Реутове, Власихе, Воскресенском округе, Восходе, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Егорьевске, Домодедове, Серебряных прудах, Электрогорске, Егорьевске и Звездном городке.

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