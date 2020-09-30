На Украине обновлен рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки

На Украине за минувшие сутки выявлено 4 027 заразившихся коронавирусом, что является новым рекордом заболеваемости в стране за 24 часа, передает ТАСС.

Уточняется, что за сутки в стране COVID-19 выявлен у 276 детей и 171 медработника.

Кроме того, обновлен рекорд по числу выздоровевших за сутки — 2 110 человек.

Скончались за это время 64 человека.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 208 959 случаев коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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