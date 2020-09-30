В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале второго этапа вакцинации от коронавируса в рамках исследования, передает РИА «Новости».

По ее словам, второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. Ракова добавила, что сегодня запланирована вакцинация порядка 20 человек.

«Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения», — уточнила вице-мэр.

Она отметила, что по результатам первой прививки, которую сделали больше 5,7 тысячи человек, «абсолютное большинство чувствует себя хорошо».

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