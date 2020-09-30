В России хотят продлить заочное переосвидетельствование инвалидности

Министерство труда России планирует продлить заочное переосвидетельствование инвалидности до марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Борису Менделевичу.

Временный порядок заочного переосвидетельствования действует до 1 октября текущего года.

Минтруд подготовил проект постановления, который предусматривает продление действия данного порядка до 1 марта 2021 года, указано в ответе министерства. Отмечается, что в настоящее время проект проходит согласование.