В России хотят продлить заочное переосвидетельствование инвалидности
Полина Рутковская
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Министерство труда России планирует продлить заочное переосвидетельствование инвалидности до марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Борису Менделевичу.
Временный порядок заочного переосвидетельствования действует до 1 октября текущего года.
Минтруд подготовил проект постановления, который предусматривает продление действия данного порядка до 1 марта 2021 года, указано в ответе министерства. Отмечается, что в настоящее время проект проходит согласование.