Пропавшего ребенка нашли в Подмосковье

Пропавшего мальчика нашли живым в Подмосковье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Егора Кузьмина.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, отметил координатор.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Видное потерялся 13-летний школьник. Мальчик пропал после того, как ушел на прогулку. К его поиску привлекались около 130 человек.