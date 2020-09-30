Житель Воронежа избил чужого ребенка за сломанную игрушку

Житель Воронежа избил чужого ребенка из-за сломанной им игрушки, сообщает издание «Известия».

Видеозапись инцидента была опубликована в сети, указано в сообщении. На кадрах видно, как мужчина в подъезде жилого дома напал на ребенка с самокатом. По словам очевидцев, ребенок наехал на игрушку и сломал ее.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.