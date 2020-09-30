Суд США приговорил россиянина Никулина к семи годам тюрьмы

Американский суд приговорил гражданина России Евгения Никулина к более чем семи годам тюремного заключения за киберпреступления, сообщает ТАСС.

В соответствии с решением судьи, россиянину предстоит провести в заключении 88 месяцев (7 лет и 4 месяца).

Ранее суд присяжных в США признал гражданина России Евгения Никулина виновным по всем статьям обвинения в киберпреступлениях.

Россиянин Евгений Никулин был задержан сотрудниками чешской полиции и Федерального бюро расследований (ФБР) США в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти подозревают россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества.

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