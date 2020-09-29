В московском метро изменят систему оплаты проезда банковской картой
В метро Москвы изменят систему оплаты проезда банковской картой, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Изменения произойдут в рамках эксперимента по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.
Пассажирам, которые оплачивают поездки банковскими картами, тоже будут предоставлены скидки. Для этого будет изменена система списаний.
«Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения», — говорится в сообщении.
Там отмечается, что для держателей карт платежных систем «Мир» или UnionPay изменений пока планируется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На Кольцевой линии Московского метро запущен поезд с экспозицией о достижениях атомной отрасли
— В столичном метро усилили контроль за ношением масок
— В Москве за неношение масок в транспорте оштрафовали 85 тысяч человек