В московском метро изменят систему оплаты проезда банковской картой

В метро Москвы изменят систему оплаты проезда банковской картой, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Изменения произойдут в рамках эксперимента по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

Пассажирам, которые оплачивают поездки банковскими картами, тоже будут предоставлены скидки. Для этого будет изменена система списаний.

«Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что для держателей карт платежных систем «Мир» или UnionPay изменений пока планируется.

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