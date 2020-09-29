Родные погибших потребовали от Шамсутдинова 26,7 млн рублей
Родные погибших и пострадавших по вине солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подали иск о компенсации на сумму 26,7 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Равиля Тугушева.
«26,7 млн рублей запросили родные сослуживцев. Это их право, оно предусмотрено уголовно-процессуальным законом», — отметил защитник.
Решение по этому иску суд вынесет вместе с приговором. Первое заседание по делу Шамсутдинова состоится 1 октября.
25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.
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