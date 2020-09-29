ГД поддержала проект о запрете на перемещение по РФ более 600 сигарет
Госдума на пленарном заседании 29 сентября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий перемещение табачной продукции по территории России общим весом более 750 граммов на одного человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, сигареты не должны превышать количество в 600 штук, сигары — 150, или же табачная продукция не должна превышать вес в 750 гр.
Как отмечают авторы проекта, неконтролируемый оборот табачных изделий опасен для экономики России, а рост нелегальной торговли становится причиной уменьшения доходов бюджетов всех уровней.
Изменения предлагается внести в 15-ФЗ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
В Госдуме поддержали законопроект, но попросили привести его к международным нормам и нормам Евросоюза, то есть оставить 200 сигарет, 50 сигар и 250 грамм табака.
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