ГД поддержала проект о запрете на перемещение по РФ более 600 сигарет

Анна Светлова

Госдума на пленарном заседании 29 сентября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий перемещение табачной продукции по территории России общим весом более 750 граммов на одного человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, сигареты не должны превышать количество в 600 штук, сигары — 150, или же табачная продукция не должна превышать вес в 750 гр.

Как отмечают авторы проекта, неконтролируемый оборот табачных изделий опасен для экономики России, а рост нелегальной торговли становится причиной уменьшения доходов бюджетов всех уровней.

Изменения предлагается внести в 15-ФЗ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В Госдуме поддержали законопроект, но попросили привести его к международным нормам и нормам Евросоюза, то есть оставить 200 сигарет, 50 сигар и 250 грамм табака.

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