Фигурант дела сына экс-главы Иркутской области дал показания на Левченко

Максимс Краюшкинс

Олег Хамуляк, фигурант дела депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, признался в мошенничестве. Об этом в суде заявил следователь, передает ТАСС.

«Директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, проходящий по этому делу, ранее признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Он дал показания на Левченко», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сын экс-губернатора Сергея Левченко задержан по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он являлся участником коррупционной схемы по замене лифтов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Появилось видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко

— Экс-партнеры по бизнесу сына иркутского губернатора прокомментировали его задержание

— Сыну экс-главы Иркутской области Левченко предъявлено обвинение