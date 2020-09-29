Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге в августе 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — объявил судья.

Мужчина признал свою вину. Известно, что у него есть малолетняя дочь. Эти факты суд признал смягчающими обстоятельствами, отягчающих обстоятельств не было выявлено.

По данным следствия, в августе 2018 года Александров пришел на учебный склон горнолыжного комплекса «Уктус» с монокуляром ночного видения в поисках жертв. Когда он увидел на склоне двух девушек, начал за ними наблюдать, поняв, что больше людей рядом нет, приблизился к ним и выстрелил в их головы не менее трех раз из винтовки. После этого мужчина надел медицинские перчатки и переместил тела девушек вглубь леса. Предполагается, что убийство Александров осуществил из-за психического расстройства вследствие полученных травм из-за травли в школе.

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