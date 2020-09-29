Генсек ООН назвал ошеломляющим число погибших от COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число погибших от коронавирусной инфекции во всем мире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генсека.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в общей сложности жертвами коронавируса в мире стали 1 000 555 человек.

«Наш мир достиг страшного рубежа: пандемия COVID-19 унесла жизни одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра», — заявил генсек.

Он также отметил, что распространению вируса, потере рабочих мест, потрясениям не видно конца.

Кроме того, он призвал мировое сообщество к сотрудничеству по борьбе с инфекцией, в том числе в сфере науки. Гуттериш также выразил мнение, что ложные сообщения о коронавирусе убивают людей.

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