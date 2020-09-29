В Москве во вторник ожидается до +18°С

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Москве во вторник, 29 сентября, ожидается облачной погоде с прояснениями без осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики прогнозируют в Москве +16°С...+18°С, в Подмосковье — +13°С...+18°С.

Ветер юго-восточный будет достигать 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 45%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Синоптики сообщили о наступлении астрономической осени в Москве

Москвичам пообещали, что бабье лето вернется после похолодания

Солнечная погода ожидается в Московском регионе на этой неделе