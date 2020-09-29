В Москве во вторник ожидается до +18°С
Бернст Ю.
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В Москве во вторник, 29 сентября, ожидается облачной погоде с прояснениями без осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики прогнозируют в Москве +16°С...+18°С, в Подмосковье — +13°С...+18°С.
Ветер юго-восточный будет достигать 5-10 м/с.
Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 45%.
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