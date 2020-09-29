Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у Командорских островов

В Тихом океане возле Командорских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0, передает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Очаг залегал на глубине 53 км под морским дном.

Эпицентр находился в 79 км от села Никольское на острове Беринга.

Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

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