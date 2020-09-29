Счетная палата рассказала о ситуации с отходами в России

В Счетной палате сообщили, что ситуация с отходами в России остается неблагополучной, несмотря на мусорную реформу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Свыше 90% мусора по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, перерабатывается не более 70% отходов, пояснили в СП.

Там также заявили, что при существующих темпах роста объемов ТКО в 32 регионах мощности официальных полигонов будут исчерпаны до 2024 года.

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