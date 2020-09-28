Сыну экс-главы Иркутской области Левченко предъявлено обвинение

Депутату Законодательного собрания Иркутской области, сыну бывшего губернатора региона Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Следствие намерено подать ходатайство об аресте обвиняемого, отметила Петренко.

Ранее сообщалось, что сын экс-губернатора Сергея Левченко задержан по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он являлся участником коррупционной схемы по замене лифтов.

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