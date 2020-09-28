На западе США горят более 1,5 млн гектаров леса

Почти 70 крупных пожаров действуют в настоящее время на западе США, их площадь уже превысила 1,5 млн гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный межведомственный пожарный центр, который расположен в штате Айдахо.

«Природные пожары продолжаются в десяти западных штатах, где 69 крупных возгораний выжгли более 1,5 млн гектаров. Пожарные готовятся к еще одному дню неблагоприятных погодных условий на севере Калифорнии», — сообщили в центре.

Специалисты добавили, что в 17 зонах, где горят леса, уже объявлена эвакуация. Наиболее сложная обстановка складывается в Калифорнии и Айдахо.

Отмечается, что дым от пожаров уже достиг некоторых стран Северной Европы.

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