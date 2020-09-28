Попова: волн коронавируса не существует, это развитие единого эпидпроцесса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом — это единый эпидемиологический процесс, который нельзя делить на волны.

«Мы считаем вместе с коллегами, с нашими учеными, что нет первой-второй волны, также как третьей-четвертой для нового возбудителя, который шагает по планете. Это все развитие эпидпроцесса и не учитывать это нельзя ни в один из периодов», — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Попова добавила, что Россия, в отличие от многих других стран во время спада заболеваемости коронавирусом, не стала снижать уровня тестирования, что помогло выявлять новые случаи заражения.

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